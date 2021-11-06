"Майнц" и менхенгладбахская "Боруссия" не выявили победителя в матче Бундеслиги

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"Майнц" и менхенгладбахская "Боруссия" не выявили победителя в матче БундеслигиФото: твиттер "Боруссии"

В рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией".

"Майнц" по-прежнему занимает пятое место, "Боруссия" поднялась на девятое.

"Майнц" - "Боруссия" М 1:1

Голы: Нойхаус, 38 - 0:1, Видмер, 76 - 1:1

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Кор (Баррейро, 88), Боэтиюс, Ли Чжэ Сон (Штах, 70), Онисиво (Ингвартсен, 89), Буркардт (Салаи, 81).

"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Гинтер, Эльведи (Нойхаус, 28), Бенсебайни, Нетц (Херрманн, 79), Хофманн, Закария, Коне, Плеа (Штиндль, 79), Эмболо (Тюрам, 30).    

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