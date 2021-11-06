"Майнц" и менхенгладбахская "Боруссия" не выявили победителя в матче Бундеслиги
Фото: твиттер "Боруссии"
В рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией".
"Майнц" по-прежнему занимает пятое место, "Боруссия" поднялась на девятое.
"Майнц" - "Боруссия" М 1:1
Голы: Нойхаус, 38 - 0:1, Видмер, 76 - 1:1
"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Кор (Баррейро, 88), Боэтиюс, Ли Чжэ Сон (Штах, 70), Онисиво (Ингвартсен, 89), Буркардт (Салаи, 81).
"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Гинтер, Эльведи (Нойхаус, 28), Бенсебайни, Нетц (Херрманн, 79), Хофманн, Закария, Коне, Плеа (Штиндль, 79), Эмболо (Тюрам, 30).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20