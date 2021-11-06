"Ланс" разгромил "Труа" в Лиге 1

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"Ланс" разгромил "Труа" в Лиге 1Фото: твиттер "Ланса"

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 "Ланс" разгромил "Труа".

Благодаря победе "Ланс" поднялся на второе место. Отставание от лидирующего ПСЖ составляет 7 очков.

"Ланс" - "Труа" 4:0

Голы: Калимуэндо, 14 - 1:0, Саид, 29 - 2:0, Клосс, 35 - 3:0, Франковски, 60 - 4:0

"Ланс": Фариньес, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски (Айдара, 77), Какута (Давид Кошта, 65), Фофана (Каюзак, 77), Дукуре, Саид (Сотока, 44), Калимуэндо (Ганаго, 65).

"Труа": Галлон, Бьянконе, Рами (Палмер-Браун, 77), Жиродон, Сальмье, Коне (Каборе, 63), Шавалерен (Эль-Хаджам, 77), Куаме, Рипар (Хен Чжун Сук, 62), Родригеш, Балде (Шамбос, 63).

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