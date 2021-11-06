"Саутгемптон" переиграл "Астон Виллу"
Фото: твиттер "Саутгемптона"
В стартовом матче 11-го тура АПЛ "Саутгемптон" одержал победу над "Астон Виллой".
Благодаря победе "Саутгемптон" поднялся на 12-е место. "Астон Вилла" остается 15-й.
"Саутгемптон" - "Астон Вилла" 1:0
Гол: Армстронг, 3 - 1:0
"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Войнович, 56), Эльюнусси (Диалло, 76), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Броя, 81), Адамс.
"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Туанзебе, Таргетт, Макгинн, Эль-Гази (Дэвис, 79), Буэндиа (Арчер, 71), Накамба (Рэмзи, 63), Кэш, Уоткинс, Бэйли.
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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