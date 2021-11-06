"Атлетик" проиграл "Кадису" в матче Ла Лиги

Теги атлетик бильбаокадис

"Атлетик" проиграл "Кадису" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Атлетика"

В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги "Атлетик" проиграл "Кадису".

Благодаря победе "Кадис" поднялся на 14-е место, "Атлетик" остается 8-м.

"Атлетик" - "Кадис" 0:1

Гол: Сальви Санчес, 6 - 0:1

"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Дани Гарсия, Весга (Рауль Гарсия, 58), Сансет (Морсильо, 89), Беренгер (Уильямс, 46), Уильямс, Муниаин (Серрано, 76).

"Кадис": Ледесма, Карселен (Акапо, 71), Кала, Ароян, Эспино, Сальви Санчес (Чапела, 46), Алекс Фернандес, Йонссон (Негредо, 84), Лосано (Фали Хименес, 71), Собрино, Переа (Арсамендия, 63).

Читайте также: Победы "Реала" и "Атлетико", очередная потеря очков "Барселоной", дерби Басков и победа "Валенсии" над "Вильярреалом": все результаты 12-го тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 ноября

Главные новости дня: 5 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов