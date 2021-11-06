Лапорта анонсировал назначение Хави тренером "Барселоны"

Фото: инстаграм Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Хави возглавит каталонский клуб.

"Контракт вскоре будет подписан. Он будет тренером команды", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее удалось договориться о досрочном уходе Хави с поста тренера "Аль-Садда". Катарский клуб уже официально подтвердил уход испанца.

Напомним, что в конце октября "Барса" отправила в отставку Рональда Кумана. И.о. тренера стал Серхи Бархуан из "Барсы Б".

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