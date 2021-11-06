Лапорта анонсировал назначение Хави тренером "Барселоны"

Теги барселонажоан лапортахави

Лапорта анонсировал назначение Хави тренером "Барселоны" Фото: инстаграм Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Хави возглавит каталонский клуб.

"Контракт вскоре будет подписан. Он будет тренером команды", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее удалось договориться о досрочном уходе Хави с поста тренера "Аль-Садда". Катарский клуб уже официально подтвердил уход испанца.

Напомним, что в конце октября "Барса" отправила в отставку Рональда Кумана. И.о. тренера стал Серхи Бархуан из "Барсы Б".

Читайте также: "Аль-Садд" показал фото с прощального ужина Хави. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 ноября

Главные новости дня: 5 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов