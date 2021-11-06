France Football о вручении Месси "Золотого мяча": "Это полная чушь"

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France Football о вручении Месси "Золотого мяча": "Это полная чушь"

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре прокомментировал слухи, что "Золотой мяч" достанется форварду ПСЖ Лионелю Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинца уже уведомили о победе в голосовании.

"Это полная чушь. Мы наблюдаем подобные вещи последние 10 дней. Большой блеф", - заявил Ферре.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 29 ноября в Париже.

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