"Спартак" отреагировал на информацию о переговорах с Гаттузо

Фото: сайт "Спартака"

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о возможном назначении Дженнаро Гаттузо на пост тренера команды.

"Главный тренер "Спартака" - Руй Витория. Клуб не ведет переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами, о которых вы говорите. Команда вернулась из Лестера и спокойно готовится к дерби с "Локомотивом", - приводит слова Зеленова "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что "Спартак" ищет нового тренера и, скорее всего, он будет итальянцем.

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