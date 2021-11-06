"Спартак" отреагировал на информацию о переговорах с Гаттузо
Фото: сайт "Спартака"
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о возможном назначении Дженнаро Гаттузо на пост тренера команды.
"Главный тренер "Спартака" - Руй Витория. Клуб не ведет переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами, о которых вы говорите. Команда вернулась из Лестера и спокойно готовится к дерби с "Локомотивом", - приводит слова Зеленова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что "Спартак" ищет нового тренера и, скорее всего, он будет итальянцем.
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