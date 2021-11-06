"Манчестер Сити" вышел победителем из манчестерского дерби

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"Манчестер Сити" вышел победителем из манчестерского дербиФото: твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 11-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал победу над "Манчестер Юнайтед".

Благодаря победе "горожане" вышли на второе место. "МЮ" остается пятым.

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Байи (аг), 7 - 0:1, Бернарду Силва, 45 - 0:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Байи (Санчо, 46), Шоу (Теллес, 73), Фред (ван де Бек, 80), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд (Рэшфорд, 67).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Габриэл Жезус.

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