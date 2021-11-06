"Наполи" проведет несколько игр в футболках с изображением Марадоны

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"Наполи" проведет несколько игр в футболках с изображением МарадоныФото: сайт "Наполи"

"Наполи" выпустит специальную форму в честь Диего Марадоны.

Как сообщает сайт клуба, в этой форме неаполитанцы сыграют три матча Серии А в ноябре.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. В составе клуба он два раза становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии.

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