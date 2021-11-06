"Краснодар" уступил "Динамо", "Крылья Советов" разгромили "Химки"

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"Краснодар" уступил "Динамо", "Крылья Советов" разгромили "Химки"Фото: твиттер "Динамо"

В рамках 14-го тура РПЛ "Динамо" переиграло "Краснодар", а "Крылья Советов" разгромили "Химки".

"Крылья Советов" - "Химки" 3:0

Голы: Сарвели, 20 - 1:0, Сергеев (пен), 39 - 2:0, Ежов, 71 - 3:0

"Крылья Советов": Ломаев, Зеффан, Чернов, Бегич, Ежов (Липовой, 81), Горшков (Бейл, 76), Зиньковский (Пиняев, 73), Витюгов (Якуба, 73), Пруцев, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 77).

"Химки": Лантратов, Данилкин (Садыгов, 76), Карпов, Филин, Идову (Набиуллин, 76), Боженов, Дагерстоль (Сабович, 80), Глушаков, Трошечкин (Соколов, 64), Кухарчук (Адеми, 64), Мирзов.


"Динамо" - "Краснодар" 1:0

Гол: Грулев, 73 - 1:0

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Кутицкий, Моро, Шиманьски, Грулев (Евгеньев, 85), Макаров (Н`Жи, 68), Тюкавин (Игбоун, 76).

"Краснодар": Сафонов, Спайич (Чернов, 83), Сорокин, Панталеао, Вильена, Крыховяк, Кабелла, Классон (Кордоба, 71), Черников, Сперцян, Ионов (Кривцов, 83).

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