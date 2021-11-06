Линекер отреагировал на поражение "Манчестер Юнайтед" в дерби

Фото: инстаграм Гари Линекера

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение "Манчестер Юнайтед" от "Манчестер Сити" (0:2).

"Очередная взбучка для "Юнайтед". Они всегда могут назначить Конте... Погодите-ка", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что ранее Конте возглавил "Тоттенхэм" вместо Нуну Эшпириту Санту.

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