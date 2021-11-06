Линекер отреагировал на поражение "Манчестер Юнайтед" в дерби

Теги манчестер ситиманчестер юнайтедгари линекер

Линекер отреагировал на поражение "Манчестер Юнайтед" в дерби Фото: инстаграм Гари Линекера

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение "Манчестер Юнайтед" от "Манчестер Сити" (0:2).

"Очередная взбучка для "Юнайтед". Они всегда могут назначить Конте... Погодите-ка", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что ранее Конте возглавил "Тоттенхэм" вместо Нуну Эшпириту Санту.

Читайте также: "Манчестер Сити" вышел победителем из манчестерского дерби. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" уступил "Динамо", "Крылья Советов" разгромили "Химки"

"Краснодар" уступил "Динамо", "Крылья Советов" разгромили "Химки"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов