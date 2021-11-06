"Торино" уступил "Специи"

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"Торино" уступил "Специи"Фото: твиттер "Специи"

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Торино" проиграл "Специи".

"Специя" - "Торино" 1:0

Гол: Сала, 58 - 1:0

"Специя": Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Сала (Сальседо, 71), Коваленко (Феррер, 90), Маджоре, Джаси, Верде (Манай, 80), Нзола.

"Торино": Милинкович-Савич, Синго (Дзадза, 74), Родригес, Джиджи (Иццо, 84), Бремер, Айна, Ринкон (Базелли, 57), Прат, Линетти (Пьяца, 57), Лукич, Белотти (Санабрия, 58).  

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