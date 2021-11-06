"Бавария" одержала дежурную победу и другие результаты 11-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер "Баварии"
Представляем результаты матчей 11-го тура немецкой Бундеслиги.
"Бавария" - "Фрайбург" 2:1
Голы: Горетцка, 30 - 1:0, Левандовски, 75 - 2:0, Хаберер, 90 - 2:1
"Бавария": Нойер, Зюле, Эрнандес (Ньянзу, 84), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Толиссо, 71), Киммих, Мюллер (Мусиала, 71), Левандовски, Коман (Гнабри, 66), Сане (Шупо-Мотинг, 84).
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Сильдийя, 80), Гульде (Демирович, 80), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 73), Грифо, Чжон Ву Ен (Шаде, 60), Хелер.
"Бохум" - "Хоффенхайм" 2:0
Голы: Новотны, 66 - 1:0, Пантович, 90 - 2:0
"Бохум": Риманн, Стафилидис (Гамбоа, 76), Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Пантович, 64), Левен, Польтер (Новотны, 64), Блум (Хольтманн, 39), Асано.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Даббур, 79), Фогт, Пош (Ричардс, 64), Гриллич, Руди, Баумгартнер (Рюттер, 60), Штиллер, Крамарич, Бебу, Сков (Раум, 60).
"Штутгарт" - "Арминия" 0:1
Гол: Окугава, 19 - 0:1
"Штутгарт": Бредлов, Соса, Антон, Ито, Мола (Фагир, 61), Каразор, Нарти (Maglica, 85), Эндо (Клемент, 72), Мангаля (Климович, 61), Дидави, Массимо (Кулибали, 72).
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон (Андраде, 60), Пипер, Барретт-Лаурсен, Притль, Окугава (Зерра, 81), Василиадис (Шопф, 60), Виммер (Фернандеш, 81), Клос, Крюгер (Кунце, 81).
"Вольфсбург" - "Аугсбург" 1:0
Гол: Нмеча, 14 - 1:0
"Вольфсбург": Кастельс, Гилавоги, Брукс, Борнаув (ван де Вен, 57), Пауло Отавио (Руссийон, 69), Баку (Мбабу, 82), Арнольд, Штеффен (Лукебакио, 57), Герхардт (Нмеча, 81), Вегорст, Нмеча.
"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Педерсен, Калиджури (Хан, 64), Варгас (Кордова, 64), Штробль (Дорш, 39), Майер, Финнбогасон (Нидерлехнер, 46; Грегорич, 75), Зекири.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20