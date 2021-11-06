"Бавария" одержала дежурную победу и другие результаты 11-го тура Бундеслиги

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"Бавария" одержала дежурную победу и другие результаты 11-го тура БундеслигиФото: твиттер "Баварии"

Представляем результаты матчей 11-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" - "Фрайбург" 2:1

Голы: Горетцка, 30 - 1:0, Левандовски, 75 - 2:0, Хаберер, 90 - 2:1

"Бавария": Нойер, Зюле, Эрнандес (Ньянзу, 84), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Толиссо, 71), Киммих, Мюллер (Мусиала, 71), Левандовски, Коман (Гнабри, 66), Сане (Шупо-Мотинг, 84).

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Сильдийя, 80), Гульде (Демирович, 80), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 73), Грифо, Чжон Ву Ен (Шаде, 60), Хелер.


"Бохум" - "Хоффенхайм" 2:0

Голы: Новотны, 66 - 1:0, Пантович, 90 - 2:0

"Бохум": Риманн, Стафилидис (Гамбоа, 76), Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Пантович, 64), Левен, Польтер (Новотны, 64), Блум (Хольтманн, 39), Асано.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Даббур, 79), Фогт, Пош (Ричардс, 64), Гриллич, Руди, Баумгартнер (Рюттер, 60), Штиллер, Крамарич, Бебу, Сков (Раум, 60).


"Штутгарт" - "Арминия" 0:1

Гол: Окугава, 19 - 0:1

"Штутгарт": Бредлов, Соса, Антон, Ито, Мола (Фагир, 61), Каразор, Нарти (Maglica, 85), Эндо (Клемент, 72), Мангаля (Климович, 61), Дидави, Массимо (Кулибали, 72).

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон (Андраде, 60), Пипер, Барретт-Лаурсен, Притль, Окугава (Зерра, 81), Василиадис (Шопф, 60), Виммер (Фернандеш, 81), Клос, Крюгер (Кунце, 81).  


"Вольфсбург" - "Аугсбург" 1:0

Гол: Нмеча, 14 - 1:0

"Вольфсбург": Кастельс, Гилавоги, Брукс, Борнаув (ван де Вен, 57), Пауло Отавио (Руссийон, 69), Баку (Мбабу, 82), Арнольд, Штеффен (Лукебакио, 57), Герхардт (Нмеча, 81), Вегорст, Нмеча.

"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Педерсен, Калиджури (Хан, 64), Варгас (Кордова, 64), Штробль (Дорш, 39), Майер, Финнбогасон (Нидерлехнер, 46; Грегорич, 75), Зекири.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
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