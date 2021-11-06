Киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Ворскле"

Теги динамо киевворскла

Киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Ворскле"Фото: сайт "Ворсклы"

В рамках 14-го тура УПЛ киевское "Динамо" проиграло "Ворскле".

"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Шахтер" на 3 очка. Однако "горняки" проведут свой матч завтра.

"Динамо" Киев - "Ворскла" 1:2

Голы: Рангел, 34 - 0:1, Тилль (пен), 74 - 0:2, Витиньо, 90+5 - 1:2

"Динамо" Киев: Бущан, Тымчик, Забарный, Кендзера, Караваев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 55), Рамирес (Гармаш, 46).

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко, 85), Пуцлин, Тилль, Челядин (Кравчук, 68), Кане, Степанюк, Рангел.

Удаление: Кравчук (80).

Читайте также: "Заря" обыграла софийское ЦСКА в Лиге Конференций. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"

"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов