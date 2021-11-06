Киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Ворскле"
Фото: сайт "Ворсклы"
В рамках 14-го тура УПЛ киевское "Динамо" проиграло "Ворскле".
"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Шахтер" на 3 очка. Однако "горняки" проведут свой матч завтра.
"Динамо" Киев - "Ворскла" 1:2
Голы: Рангел, 34 - 0:1, Тилль (пен), 74 - 0:2, Витиньо, 90+5 - 1:2
"Динамо" Киев: Бущан, Тымчик, Забарный, Кендзера, Караваев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 55), Рамирес (Гармаш, 46).
"Ворскла": Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко, 85), Пуцлин, Тилль, Челядин (Кравчук, 68), Кане, Степанюк, Рангел.
Удаление: Кравчук (80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13