Киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Ворскле"

Фото: сайт "Ворсклы"

В рамках 14-го тура УПЛ киевское "Динамо" проиграло "Ворскле".

"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Шахтер" на 3 очка. Однако "горняки" проведут свой матч завтра.

"Динамо" Киев - "Ворскла" 1:2

Голы: Рангел, 34 - 0:1, Тилль (пен), 74 - 0:2, Витиньо, 90+5 - 1:2

"Динамо" Киев: Бущан, Тымчик, Забарный, Кендзера, Караваев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 55), Рамирес (Гармаш, 46).

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко, 85), Пуцлин, Тилль, Челядин (Кравчук, 68), Кане, Степанюк, Рангел.

Удаление: Кравчук (80).

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