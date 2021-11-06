Гвардиола прокомментировал победу над "МЮ"
Фото инстаграм Хосепа Гвардиолы
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с "Манчестер Юнайтед" (2:0).
"Здесь, на "Олд Траффорд", мы всегда в целом играли хорошо, мы побеждали много раз, намного больше, чем на любом другом стадионе. Достойное выступление, хорошая игра и заслуженная победа. Еще три очка.
Все нормально. Я очень требователен. мы очень требовательны к себе, однако я очень доволен. Нам нужна была именно такая игра. Они очень опасны. Поэтому нам нужно было много контролировать мяч. Если позволить им разбежаться на "Олд Траффорд", то ситуация становится похожей на "Энфилд". Они созданы для этого.
Счет был 2:0, и все шло комфортно. я не чувствовал необходимости в заменах. Осталось 27 матчей. Мы теряли очки дома. В данный момент "Челси" неудержим. Мы не можем позволить себе терять много очков, если хотим оставаться рядом, против команд из топ-6 мы играли хорошо" - приводит слова Гвардиолы ВВС.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18