"Сочи" разгромил ЦСКА в матче РПЛ

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"Сочи" разгромил ЦСКА в матче РПЛФото: твиттер ЦСКА

В рамках 14-го тура РПЛ "Сочи" уверенно разобрался с ЦСКА.

Благодаря победе "Сочи" вернулся на второе место. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 2 очка. ЦСКА продолжает идти пятым.

"Сочи" - ЦСКА 4:1

Голы: Юсупов, 3 - 1:0, Кассьерра, 14 - 2:0, Кассьерра, 16 - 3:0, Зайнутдинов, 57 - 3:1, Юрганов, 87 - 4:1

"Сочи": Заболотный, Заика (Маммана, 90), Маргасов, Юрганов, Родригао, Терехов, Нобоа (Ангбан, 80), Цаллагов, Бурмистров (Попов, 90), Юсупов (Барсов, 82), Кассьерра.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Щенников (Дзагоев, 46), Зайнутдинов, Обляков (Мухин, 46), Заболотный, Чалов (Ахметов, 46), Эджуке (Кучаев, 71).

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