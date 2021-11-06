"Реал" ответил на предложение "Арсенала" по Асенсио

Фото: инстаграм Асенсио

"Арсенал" пытается подписать вингера "Реала" Марко Асенсио.

Как сообщает Todofichajes, "канониры" уже предложили 30 миллионов евро за игрока, однако "Реал" требует не менее 40 миллионов евро.

Переговоры между клубами продолжаются. "Арсенал" хочет подписать Асенсио в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Асенсио принял участие в 11 матчах, забил три гола и отдал один ассист.

Читайте также: В "Реале" готовы продать Асенсио. | http://soccernews.ru