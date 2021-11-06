"Ювентус" вырвал победу над "Фиорентиной"

Фото: твиттер "Ювентуса"

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Ювентус" добыл победу над "Фиорентиной".

Единственный гол в компенсированное время забил Хуан Куадрадо. Отметим, что "фиалки" с 73-й минуты играли в меньшинстве.

"Ювентус" набрал 18 очков и догнал "Фиорентину". Команды занимают 7-е и 8-е место.

"Ювентус" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Куадрадо, 90 - 1:0

"Ювентус": Перин, Данило, Ругани, де Лигт, Алекс Сандро (Пеллегрини, 46), Рабьо (Куадрадо, 78), Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората (Кайо Жорже, 88), Дибала (Бентанкур, 90).

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Данкан, 78), Торрейра (Амрабат, 64), Кастровилли (Настасич, 79), Сапонара (Соттиль, 74), Кальехон (Игор Жулио, 75), Влахович.

Удаление: Миленкович (73).

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