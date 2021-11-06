"Ювентус" вырвал победу над "Фиорентиной"
Фото: твиттер "Ювентуса"
В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Ювентус" добыл победу над "Фиорентиной".
Единственный гол в компенсированное время забил Хуан Куадрадо. Отметим, что "фиалки" с 73-й минуты играли в меньшинстве.
"Ювентус" набрал 18 очков и догнал "Фиорентину". Команды занимают 7-е и 8-е место.
"Ювентус" - "Фиорентина" 1:0
Гол: Куадрадо, 90 - 1:0
"Ювентус": Перин, Данило, Ругани, де Лигт, Алекс Сандро (Пеллегрини, 46), Рабьо (Куадрадо, 78), Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората (Кайо Жорже, 88), Дибала (Бентанкур, 90).
"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Данкан, 78), Торрейра (Амрабат, 64), Кастровилли (Настасич, 79), Сапонара (Соттиль, 74), Кальехон (Игор Жулио, 75), Влахович.
Удаление: Миленкович (73).
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|26
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|Рома
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|Наполи
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|Милан
|27
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|26
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|9
|Парма
|26
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
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|13
|Фиорентина
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
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