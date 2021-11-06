"Брайтон" и "Ньюкасл" не выявили победителя в матче АПЛ

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"Брайтон" и "Ньюкасл" не выявили победителя в матче АПЛФото: твиттер "Брайтона"

В рамках 11-го тура АПЛ "Брайтон" сыграл вничью с "Ньюкаслом".

"Брайтон" поднялся на 6-ю строчку, "Ньюкасл" идет предпоследним.

"Брайтон" - "Ньюкасл" 1:1

Голы: Троссард (пен), 24 - 1:0, Хэйден, 66 - 1:1

"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Уэбстер, 75), Велтман, Даффи, Данк, Кукурелья, Марч (Мопе, 66), Лаллана, Биссума, Мвепу (Мак Аллистер, 46), Троссард.

"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Ласселс, Крафт (Гэйл, 90), Альмирон (Жоэлинтон, 74), Ритчи, Сен-Максимен, Шелви, Хэйден, Мерфи, Уилсон.

Удаление: Санчес (90).  

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