Экс-арбитр Федотов оценил эпизод с ошибочным удалением Шунина в матче с "Краснодаром"

Фото: твиттер "Динамо"

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об ошибочном удалении голкипера "Динамо" Антона Шунина в игре против "Краснодара" (1:0).

Отметим, что матч обслуживал арбитр Владимир Москалев.

"Как можно не увидеть этот момент с игрой Шунина за пределами штрафной - я не знаю. Он посчитал, что Шунин руками отбил мяч, хотя руки в стороне, это сразу было видно. Что-то не так у Москалeва со зрением. Хорошо, что вмешался VAR и отменил удаление", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

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