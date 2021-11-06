Экс-арбитр Федотов оценил эпизод с ошибочным удалением Шунина в матче с "Краснодаром"
Фото: твиттер "Динамо"
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об ошибочном удалении голкипера "Динамо" Антона Шунина в игре против "Краснодара" (1:0).
Отметим, что матч обслуживал арбитр Владимир Москалев.
"Как можно не увидеть этот момент с игрой Шунина за пределами штрафной - я не знаю. Он посчитал, что Шунин руками отбил мяч, хотя руки в стороне, это сразу было видно. Что-то не так у Москалeва со зрением. Хорошо, что вмешался VAR и отменил удаление", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
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