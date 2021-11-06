Лингард окончательно решил покинуть "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Джесси Лингарда

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард близок к уходу из клуба.

По сведениям Eurosport, 28-летний игрок решил покинуть клуб в январе из-за отсутствия игровой практики.

Отмечается, что "МЮ" предпримет попытку продать Лингарда зимой, чтобы он не ушел свободным агентом летом 2022 года.

В этом сезоне Лингард принял участие в 8 матчах, забил два гола и отдал один ассист.

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