Лингард окончательно решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард близок к уходу из клуба.
По сведениям Eurosport, 28-летний игрок решил покинуть клуб в январе из-за отсутствия игровой практики.
Отмечается, что "МЮ" предпримет попытку продать Лингарда зимой, чтобы он не ушел свободным агентом летом 2022 года.
В этом сезоне Лингард принял участие в 8 матчах, забил два гола и отдал один ассист.
Читайте также: "Барселона" и "Милан" поборются за Лингарда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Норвич" уволил главного тренера
-
В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможном уходе Рангника в "Манчестер Юнайтед"
-
Тренер "Барселоны" прокомментировал ничью с "Сельтой"
-
"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"
-
Рангник готов заменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Лингард окончательно решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-арбитр Федотов оценил эпизод с ошибочным удалением Шунина в матче с "Краснодаром"
-
"Брайтон" и "Ньюкасл" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Алавес" одержал победу над "Леванте"
-
"РБ Лейпциг" добыл победу над дортмундской "Боруссией"
-
Хави просит "Барселону" подписать хавбека "Вильярреала"
-
"Ювентус" вырвал победу над "Фиорентиной"
-
Брат Рамоса высказался о будущем игрока в ПСЖ
-
"Реал" ответил на предложение "Арсенала" по Асенсио
-
"Лилль" сыграл вничью с "Анжером"
-
"Сочи" разгромил ЦСКА в матче РПЛ
-
"Барселона" надолго теряет Фати
-
Гвардиола прокомментировал победу над "МЮ"
-
2
Девушка дня: Аида Уразбахтина - шикарная подруга футболиста "Рубина" Владислава Игнатьева
-
Киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Ворскле"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18