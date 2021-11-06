Рангник готов заменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед"

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Рангник готов заменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед" Фото твиттер "Локомотива"

Ральф Рангник может стать следующим тренером "Манчестер Юнайтед".

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, немецкий специалист готов возглавить "МЮ", если клуб уволит Уле Гуннара Сульшера.

Напомним, что сейчас Рангник является руководителем по спорту и развитию в "Локомотиве".

Последний раз Рангник тренировал "РБ Лейпциг", который покинул в 2019 году.

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