В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможном уходе Рангника в "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Goal
"Локомотив" отреагировал на слухи о том, что руководитель спортивного департамента клуба Ральф Рангник может уйти в "Манчестер Юнайтед".
"Ничего нового, в "Локомотиве" уже с юмором относятся к тому, что перед каждым матчем в СМИ появляются различные слухи. Сейчас вот на повестке дня ковид и очередной уход Рангника, теперь в "МЮ". Не обращайте внимание на вбросы. Они на клуб никакого влияния не оказывают", - заявили в "Локомотиве".
Напомним, что 7 ноября "Локомотив" сыграет против "Спартака".
Читайте также: Рангник готов заменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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