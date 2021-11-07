В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможном уходе Рангника в "Манчестер Юнайтед"

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"Локомотив" отреагировал на слухи о том, что руководитель спортивного департамента клуба Ральф Рангник может уйти в "Манчестер Юнайтед".

"Ничего нового, в "Локомотиве" уже с юмором относятся к тому, что перед каждым матчем в СМИ появляются различные слухи. Сейчас вот на повестке дня ковид и очередной уход Рангника, теперь в "МЮ". Не обращайте внимание на вбросы. Они на клуб никакого влияния не оказывают", - заявили в "Локомотиве".

Напомним, что 7 ноября "Локомотив" сыграет против "Спартака".

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