"Норвич" уволил главного тренера

Теги норвич ситиданиэль фарке

"Норвич" уволил главного тренераФото: сайт "Норвича"

Наставник "Норвича" Даниэль Фарке покинул свой пост, сообщает сайт клуба.

45-летний немецкий специалист был отправлен в отставку после первой победы "Норвича" в текущем сезоне АПЛ - 2:1 над "Брентфордом".

Фарке тренировал "Норвич" с 2017 года. Под его руководством клуб дважды выходил в АПЛ.

В текущем сезоне после 11 туров "Норвич" идет в АПЛ на последнем месте.

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