"Реал" победил "Райо Вальекано" и возглавил Ла Лигу

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"Реал" победил "Райо Вальекано" и возглавил Ла ЛигуФото: твиттер "Реала"

В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги "Реал" обыграл "Райо Вальекано".

Эта победа позволила мадридскому клубу выйти на первое место в чемпионате.

"Реал" - "Райо Вальекано" 2:1

Голы: Кроос, 14 - 1:0, Бензема, 38 - 2:0, Фалькао, 76 - 2:1

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Кроос, Каземиро, Камавинга, Бензема (Азар, 83), Асенсио (Васкес, 83), Винисиус Жуниор.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич (Посо, 81), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья, Оскар Валентин, Нтека (Фалькао, 69; Гвардиола, 81), Трехо (Унаи Лопес, 60), Паласон (Бебе, 60).

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