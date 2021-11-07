"Реал" победил "Райо Вальекано" и возглавил Ла Лигу
Фото: твиттер "Реала"
В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги "Реал" обыграл "Райо Вальекано".
Эта победа позволила мадридскому клубу выйти на первое место в чемпионате.
"Реал" - "Райо Вальекано" 2:1
Голы: Кроос, 14 - 1:0, Бензема, 38 - 2:0, Фалькао, 76 - 2:1
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Кроос, Каземиро, Камавинга, Бензема (Азар, 83), Асенсио (Васкес, 83), Винисиус Жуниор.
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич (Посо, 81), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья, Оскар Валентин, Нтека (Фалькао, 69; Гвардиола, 81), Трехо (Унаи Лопес, 60), Паласон (Бебе, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14