ПСЖ удержал победу над "Бордо"

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ПСЖ удержал победу над "Бордо"Фото: твиттер ПСЖ

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде одолел "Бордо".

Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

"Бордо" - ПСЖ 2:3

Голы: Неймар, 26 - 0:1, Неймар, 43 - 0:2, Мбаппе, 63 - 0:3, Элис, 78 - 1:3, Ньянг, 90 - 2:3

"Бордо": Костиль, Пембеле (Менса, 46), Кватенг, Косьельни, Грегерсен, Мангаш (Ньянг, 68), Дилросун (Бриан, 79), Отавио (Уден, 68), Адли, Онана (Франсержио, 86), Элис.

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Бернат (Мендеш, 64), Вейналдум, Эррера, Эбимбе (Данилу Перейра, 75), Дракслер (Гуйе, 75), Неймар, Мбаппе (Икарди, 86).

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