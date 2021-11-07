ПСЖ удержал победу над "Бордо"
Фото: твиттер ПСЖ
В рамках 13-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде одолел "Бордо".
Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
"Бордо" - ПСЖ 2:3
Голы: Неймар, 26 - 0:1, Неймар, 43 - 0:2, Мбаппе, 63 - 0:3, Элис, 78 - 1:3, Ньянг, 90 - 2:3
"Бордо": Костиль, Пембеле (Менса, 46), Кватенг, Косьельни, Грегерсен, Мангаш (Ньянг, 68), Дилросун (Бриан, 79), Отавио (Уден, 68), Адли, Онана (Франсержио, 86), Элис.
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Бернат (Мендеш, 64), Вейналдум, Эррера, Эбимбе (Данилу Перейра, 75), Дракслер (Гуйе, 75), Неймар, Мбаппе (Икарди, 86).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13