Главные новости дня: 6 ноября

Фото: твиттер "Манчестер Сити"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 6 ноября.

"Манчестер Сити" вышел победителем из манчестерского дерби.

"Барселона" упустила победу над "Сельтой", пропустив на последней компенсированной минуте.

"Реал" победил "Райо Вальекано" и возглавил Ла Лигу.

"Ювентус" вырвал победу над "Фиорентиной".

ПСЖ удержал победу над "Бордо".

"Сочи" разгромил ЦСКА в матче РПЛ.

"Барселона" подтвердила назначение Хави на пост главного тренера.

"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива".

"Рубин" ведёт переговоры с "Газпромом".

Андрей Шевченко договорился с клубом Серии А.

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