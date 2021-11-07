Главные новости дня: 6 ноября
Фото: твиттер "Манчестер Сити"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 6 ноября.
"Манчестер Сити" вышел победителем из манчестерского дерби.
"Барселона" упустила победу над "Сельтой", пропустив на последней компенсированной минуте.
"Реал" победил "Райо Вальекано" и возглавил Ла Лигу.
"Ювентус" вырвал победу над "Фиорентиной".
ПСЖ удержал победу над "Бордо".
"Сочи" разгромил ЦСКА в матче РПЛ.
"Барселона" подтвердила назначение Хави на пост главного тренера.
"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива".
"Рубин" ведёт переговоры с "Газпромом".
Андрей Шевченко договорился с клубом Серии А.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 6 ноября
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ПСЖ удержал победу над "Бордо"
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"Реал" победил "Райо Вальекано" и возглавил Ла Лигу
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"Норвич" уволил главного тренера
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В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможном уходе Рангника в "Манчестер Юнайтед"
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Тренер "Барселоны" прокомментировал ничью с "Сельтой"
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"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"
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Рангник готов заменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
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Лингард окончательно решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
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Экс-арбитр Федотов оценил эпизод с ошибочным удалением Шунина в матче с "Краснодаром"
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"Брайтон" и "Ньюкасл" не выявили победителя в матче АПЛ
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"Алавес" одержал победу над "Леванте"
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"РБ Лейпциг" добыл победу над дортмундской "Боруссией"
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Хави просит "Барселону" подписать хавбека "Вильярреала"
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"Ювентус" вырвал победу над "Фиорентиной"
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Брат Рамоса высказался о будущем игрока в ПСЖ
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"Реал" ответил на предложение "Арсенала" по Асенсио
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"Лилль" сыграл вничью с "Анжером"
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"Сочи" разгромил ЦСКА в матче РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18