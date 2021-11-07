Главные новости дня: 6 ноября

Теги барселонахавиреал мадридпсжманчестер ситиандрей шевченкогалатасарайлокомотив москва

Главные новости дня: 6 ноябряФото: твиттер "Манчестер Сити"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 6 ноября.

"Манчестер Сити" вышел победителем из манчестерского дерби.

"Барселона" упустила победу над "Сельтой", пропустив на последней компенсированной минуте.

"Реал" победил "Райо Вальекано" и возглавил Ла Лигу.

"Ювентус" вырвал победу над "Фиорентиной".

ПСЖ удержал победу над "Бордо".

"Сочи" разгромил ЦСКА в матче РПЛ.

"Барселона" подтвердила назначение Хави на пост главного тренера.

"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива".

"Рубин" ведёт переговоры с "Газпромом".

Андрей Шевченко договорился с клубом Серии А.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ удержал победу над "Бордо"

ПСЖ удержал победу над "Бордо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов