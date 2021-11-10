Хави назвал "Барселоне" приоритетную кандидатуру на усиление атаки

Фото: инстаграм Вернера

"Барселона" проявляет интерес к форварду "Челси" Тимо Вернеру.

Как сообщает FIchajes, в подписании 25-летнего немца лично заинтересован новый наставник каталонцев Хави. Планируется, что Вернер заменит Люка де Йонга, так как "Барса" намерена досрочно вернуть его в "Севилью".

Напомним, что Вернер получает мало игровой практики в "Челси" после прихода Ромелу Лукаку. Однако "Барса" не в состоянии сразу выплатить всю сумму за трансфер Вернера, поэтому может быть предложен вариант с арендой футболиста с обязательством выкупа.

В этом сезоне Вернер принял участие в 10 играх, забил два гола и отдал один ассист.

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