РФС не отменит красную карточку Клаудиньо

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РФС не отменит красную карточку Клаудиньо Фото инстаграм Клаудиньо

Экспертно-судейская комиссия РФС приняла решение касательно удаления хавбека "Зенита" Клаудиньо в игре против "Урала" (0:0).

Как сообщает "Спорт-Экспресс", РФС не собирается отменять красную карточку бразильца за фол на защитнике Арсене Адамове.

Однако стоит отметить, что решение комиссии не было единогласным.

Таким образом, Клаудиньо пропустит игру против "Нижнего Новгорода", которая состоится 19 ноября.

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