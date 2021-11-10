РФС не отменит красную карточку Клаудиньо

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Экспертно-судейская комиссия РФС приняла решение касательно удаления хавбека "Зенита" Клаудиньо в игре против "Урала" (0:0).

Как сообщает "Спорт-Экспресс", РФС не собирается отменять красную карточку бразильца за фол на защитнике Арсене Адамове.

Однако стоит отметить, что решение комиссии не было единогласным.

Таким образом, Клаудиньо пропустит игру против "Нижнего Новгорода", которая состоится 19 ноября.

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