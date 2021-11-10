Конте запретил футболистам "Тоттенхэма" ряд продуктов

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"

Новый наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте подкорректировал рацион игроков команды.

Как сообщает The Athletic, тренер прямо сказал некоторым футболистам о наличии лишнего веса. В связи с этим игрокам запрещено употреблять кетчуп и майонез, а также тяжелую пищу и сэндвичи. При этом футболистам разрешено есть больше фруктов.

Однако в рационе ограничат фруктовые соки, а также подсолнечное и сливочное масло.

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