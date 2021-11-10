ПСЖ готов подписать Роналду
Фото: инстаграм Криштиану Роналду
ПСЖ следит за ситуацией с форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Как сообщает Todofichajes, парижане готовы подписать португальца в случае его ухода из "МЮ" и уже контактировали с его агентом.
Ранее сообщалось, что Роналду готов уйти из "МЮ", если клуб не квалифицируется в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
В этом сезоне на счету Роналду 9 голов и один ассист в 12 матчах.
Читайте также: Португальский агент отреагировал на информацию о возможном уходе Роналду из "МЮ". | http://soccernews.ru
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