ПСЖ готов подписать Роналду

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ПСЖ готов подписать Роналду Фото: инстаграм Криштиану Роналду

ПСЖ следит за ситуацией с форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Как сообщает Todofichajes, парижане готовы подписать португальца в случае его ухода из "МЮ" и уже контактировали с его агентом.

Ранее сообщалось, что Роналду готов уйти из "МЮ", если клуб не квалифицируется в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

В этом сезоне на счету Роналду 9 голов и один ассист в 12 матчах.

Читайте также: Португальский агент отреагировал на информацию о возможном уходе Роналду из "МЮ". | http://soccernews.ru
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