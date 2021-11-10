Директор "Аталанты" высказался о будущем Миранчука
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори прокомментировал будущее хавбека Алексея Миранчука.
"По нему обращались другие клубы Серии А, однако переговоров пока нет. "Аталанта" верит в Миранчука, у него есть важные качества. Его время скоро придет, мы уверены. Он профессионал и важный футболист", - приводит слова Сартори Itasportpress.
В этом сезоне Миранчук принял участие в 8 матчах и отметился двумя голевыми передачами.
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