Стали известны детали контракта Джеррарда с "Астон Виллой"

Фото: инстаграм Джеррарда

Стивен Джеррард в ближайшее время сменит "Рейнджерс" на "Астон Виллу".

Как сообщает журналист Николо Скира, Джеррард подпишет с "молотобойцами" контракт до 2024 года. Отмечается, что тренер уже прилетел в Англию и об его назначении вскоре будет объявлено.

Напомним, что "Рейнджерс" под руководством Джеррарда стал чемпионом Шотландии.

После 11 туров "Астон Вилла" идет в АПЛ на 16-м месте.

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