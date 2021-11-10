Стали известны детали контракта Джеррарда с "Астон Виллой"

Теги астон вилластивен джеррардрейнджерс

Стали известны детали контракта Джеррарда с "Астон Виллой" Фото: инстаграм Джеррарда

Стивен Джеррард в ближайшее время сменит "Рейнджерс" на "Астон Виллу".

Как сообщает журналист Николо Скира, Джеррард подпишет с "молотобойцами" контракт до 2024 года. Отмечается, что тренер уже прилетел в Англию и об его назначении вскоре будет объявлено.

Напомним, что "Рейнджерс" под руководством Джеррарда стал чемпионом Шотландии.

После 11 туров "Астон Вилла" идет в АПЛ на 16-м месте.

Читайте также: "Рейнджерс" Джеррарда стал чемпионом Шотландии без единого поражения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Монако" назвал "Эвертону" стоимость Головина

"Монако" назвал "Эвертону" стоимость Головина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов