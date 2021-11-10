Марио Фернандес заявил, что не перешел бы в "Зенит"

Фото: инстаграм Марио Фернандеса

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался о возможном переходе в другой клуб.

"Мой переход из ЦСКА в другой клуб не имел ни малейшего шанса. Ни в "Зенит", ни в какой-либо другой клуб. Я очень уважаю "Зенит", однако даже минимальных шансов не было.

Мне здесь хорошо, я чувствую себя комфортно, это мой дом. Каких бы денег ни предлагали, по собственному желанию я не хотел бы уходить из ЦСКА. Я никогда не стремился играть ни за какой другой европейский клуб. Родственники спрашивают меня: "Может быть, все, хватит? Может, стоит сменить атмосферу, куда-то перейти, дать себе какие-то новые вызовы?"

А я все время говорю, что не хочу перемен, не хочу никуда переходить, я чувствую себя здесь абсолютно комфортно, меня все устраивает. Я не из тех, кто стремится для себя какие-то вызовы ставить", - приводит слова Фернандеса "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Марио Фернандес защищает цвета ЦСКА с 2012 года.

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