Марио Фернандес заявил, что не перешел бы в "Зенит"
Фото: инстаграм Марио Фернандеса
Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался о возможном переходе в другой клуб.
"Мой переход из ЦСКА в другой клуб не имел ни малейшего шанса. Ни в "Зенит", ни в какой-либо другой клуб. Я очень уважаю "Зенит", однако даже минимальных шансов не было.
Мне здесь хорошо, я чувствую себя комфортно, это мой дом. Каких бы денег ни предлагали, по собственному желанию я не хотел бы уходить из ЦСКА. Я никогда не стремился играть ни за какой другой европейский клуб. Родственники спрашивают меня: "Может быть, все, хватит? Может, стоит сменить атмосферу, куда-то перейти, дать себе какие-то новые вызовы?"
А я все время говорю, что не хочу перемен, не хочу никуда переходить, я чувствую себя здесь абсолютно комфортно, меня все устраивает. Я не из тех, кто стремится для себя какие-то вызовы ставить", - приводит слова Фернандеса "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Марио Фернандес защищает цвета ЦСКА с 2012 года.
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