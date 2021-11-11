"Роме" предложили услуги Рэмзи
Фото: инстаграм Аарона Рэмзи
"Ювентус" хочет избавиться от хавбека Аарона Рэмзи.
Как сообщает Calciomercato, туринский клуб предложил "Роме" арендовать футболиста. При этом "Ювентус" готов выплачивать 60 процентов зарплаты игрока.
Действующее соглашение Рэмзи с клубом рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне Рэмзи принял участие в трех матчах.
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|Команда
|М
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|26
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|2
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17