Лунев может покинуть "Байер"

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Лунев может покинуть "Байер" Фото: инстаграм Андрея Лунева

Вратарь "Байера" Андрей Лунев близок к уходу из клуба.

Как сообщает Fichajes, в услугах 29-летнего россиянина заинтересован "Истанбул Башакшехир", который готов сделать Лунева основным голкипером команды.

Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

Лунев перешел в "Байер" минувшим летом, однако пока не дебютировал за команду.

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