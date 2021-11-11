Лунев может покинуть "Байер"
Фото: инстаграм Андрея Лунева
Вратарь "Байера" Андрей Лунев близок к уходу из клуба.
Как сообщает Fichajes, в услугах 29-летнего россиянина заинтересован "Истанбул Башакшехир", который готов сделать Лунева основным голкипером команды.
Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.
Лунев перешел в "Байер" минувшим летом, однако пока не дебютировал за команду.
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