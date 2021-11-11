Черышев летом покинет "Валенсию"
Фото инстаграм Дениса Черышева
Хавбек "Валенсии" Денис Черышев летом покинет клуб.
Как сообщает COPE, стороны приняли решение не продлевать действующее соглашение, которое истекает по окончании сезона.
"Его будущее вдали от "Местальи", - говорится в публикации испанской радиостанции.
Черышев перешел в "Валенсию" в 2018 году. В этом сезоне на его счету одна голевая передача в 5 играх.
Читайте также: Черышев готов вернуться на поле после длительной паузы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 10 ноября
-
Месси готов сыграть за сборную Аргентины
-
Черышев летом покинет "Валенсию"
-
"Уфа" назвала минимальную цену на Агаларова
-
Лунев может покинуть "Байер"
-
Источник: Месси и Рамос не стали друзьями в ПСЖ
-
"Монако" назвал "Эвертону" стоимость Головина
-
"Роме" предложили услуги Рэмзи
-
Марио Фернандес заявил, что не перешел бы в "Зенит"
-
Стали известны детали контракта Джеррарда с "Астон Виллой"
-
Директор "Аталанты" высказался о будущем Миранчука
-
Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе "Манчестер Сити" и "Челси"
-
ПСЖ готов подписать Роналду
-
Конте запретил футболистам "Тоттенхэма" ряд продуктов
-
"Барселона" приняла решение по возможному возвращению Дани Алвеса
-
РФС не отменит красную карточку Клаудиньо
-
"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену
-
Шевченко рассказал, кто выиграет "Золотой мяч"
-
Хави назвал "Барселоне" приоритетную кандидатуру на усиление атаки
-
Юношеская сборная России одолела Грецию в отборе Евро U-19
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14