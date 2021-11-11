Черышев летом покинет "Валенсию"

Фото инстаграм Дениса Черышева

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев летом покинет клуб.

Как сообщает COPE, стороны приняли решение не продлевать действующее соглашение, которое истекает по окончании сезона.

"Его будущее вдали от "Местальи", - говорится в публикации испанской радиостанции.

Черышев перешел в "Валенсию" в 2018 году. В этом сезоне на его счету одна голевая передача в 5 играх.

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