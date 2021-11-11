Главные новости дня: 10 ноября

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Главные новости дня: 10 ноябряФото: инстаграм Головина

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 10 ноября.

Рифат Жемалетдинов не поможет сборной России в решающих матчах отбора ЧМ-2022.

Карим Бензема не будет исключен из сборной Франции.

Названы сроки возвращения Ансу Фати в строй.

"Монако" назвал "Эвертону" стоимость Александра Головина.

Денис Черышев летом покинет "Валенсию".

Лионель Месси может вернуться в "Барселону".

ПСЖ готов подписать Криштиану Роналду.

"Краснодар" раздумывает над увольнением Виктора Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену.   

Стивен Джеррард возглавит "Астон Виллу".

Валерий Карпин высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России.

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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