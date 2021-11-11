Клаудиньо избежал дополнительной дисквалификации и сыграет против ЦСКА
Фото: инстаграм Клаудиньо
КДК РФС принял решение по красной карточке хавбека "Зенита" Клаудиньо в игре против "Урала" (0:0).
"КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к Клаудиньо. Он пропустит одну игру", - сообщил Артур Григорьянц.
Таким образом, бразилец не сыграет против "Нижнего Новгорода", однако будет доступен в матче с ЦСКА.
В этом сезоне на счету Клаудиньо четыре гола и два ассиста в 13 матчах.
Читайте также: РФС не отменит красную карточку Клаудиньо. | http://soccernews.ru
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