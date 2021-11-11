Макманаман высказался о том, кто может стать новым тренером "Манчестер Юнайтед"

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Экс-игрок "Ливерпуля" Стив Макманаман поделился мнением о возможном преемнике Уле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед".

"Я не думаю, что Брендан Роджерс туда пойдет. Да, у него есть необходимые качества, однако его связь с "Ливерпулем" станет помехой для всех.

Я давно не общался с Зинедином Зиданом, однако не думаю, что он научился говорить по-английски, и не знаю, понравится ли ему эта работа. Он ведет прекрасный образ жизни в Мадриде, и переезд в Манчестер будет большим вопросом для него и его семьи. Я думаю, что работа в сборной Франции, ПСЖ или "Ювентусе2 больше бы подошла Зизу.

Я не удивлюсь, если "Манчестер Юнайтед" заберет Маурисио Почеттино. Любому, кто работает в ПСЖ пару лет, обычно хватает этого! И Поч, вероятно, будет правильным человеком благодаря своим знаниям и опыту в Англии.

Брендан и Зизу - более чем способные тренеры, и у них резюме лучше, чем у Уле Гуннара Сульшера. Однако Уле знает "МЮ", и похоже, что клуб останется с ним в обозримом будущем", - приводит слова Макманамана Horseracing.net.

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