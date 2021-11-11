Все клубы АПЛ не поддержали идею проведения ЧМ каждые 2 года

АПЛ сделала заявление касательно идеи проведения чемпионата мира каждые 2 года.

"Все 20 клубов АПЛ обсудили процесс реформы международного календаря после 2024 года и и единогласно выступили против предложения ФИФА проводить чемпионат мира среди мужчин раз в два года, равно как и против любых планов, которые предполагают значительное увеличение длительности окон на игры сборных.

Клубы выразили обеспокоенность по поводу негативного воздействия последних предложений ФИФА на состояние футболистов, на болельщиков, предсезонную подготовку и качество соревнований", - говорится в заявлении АПЛ.

Напомним, что эту идею предложил Арсен Венгер, который занимается глобальным развитием футбола.

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