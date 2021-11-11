Тренер Аргентины высказался о готовности Месси к матчу с Уругваем

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Тренер Аргентины высказался о готовности Месси к матчу с Уругваем Фото: инстаграм Лионеля Месси

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал самочувствие нападающего Лионеля Месси.

"После приезда в сборную у Месси были тренировки смешанного типа. Вчера нагрузки увеличились, и в принципе Лео готов играть. Сегодня вечером мы примем окончательное решение. С Лео легко ладить. Он всегда хочет играть, а я хочу, чтобы он всегда был на поле. Его отношение к делу - предмет гордости.

У нас есть разные варианты. Мы думаем, что Лео в порядке. Нет повода для беспокойства, у нас много футболистов. Поэтому мы спокойны", - приводит слова Скалони твиттер сборной Аргентины.

Напомним, что из-за травмы Месси не играл в двух последних матчах ПСЖ.

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