Хави хочет видеть в "Барселоне" двух игроков сборной Испании

Фото: инстаграм Феррана Торреса

Новый наставник "Барселоны" Хави хотел бы видеть в команде двух игроков сборной Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, речь идет о хавбеке "РБ Лейпцига" Дани Ольмо и вингере "Манчестер Сити" Ферране Торресе.

Напомним, что "Барса" хотела подписать Ольмо минувшим летом, однако клубам не удалось договориться о трансфере 23-летнего испанца.

В этом сезоне Ольмо провел 6 игр и отметился одной голевой передачей. На счету Торреса три гола и один ассист в 7 матчах.

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