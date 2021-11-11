Хави хочет видеть в "Барселоне" двух игроков сборной Испании
Фото: инстаграм Феррана Торреса
Новый наставник "Барселоны" Хави хотел бы видеть в команде двух игроков сборной Испании.
Как сообщает Mundo Deportivo, речь идет о хавбеке "РБ Лейпцига" Дани Ольмо и вингере "Манчестер Сити" Ферране Торресе.
Напомним, что "Барса" хотела подписать Ольмо минувшим летом, однако клубам не удалось договориться о трансфере 23-летнего испанца.
В этом сезоне Ольмо провел 6 игр и отметился одной голевой передачей. На счету Торреса три гола и один ассист в 7 матчах.
Читайте также: "РБ Лейпциг" согласился продать Ольмо. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Россия разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022
-
УЕФА отреагировал на требования "Галатасарая" пересмотреть результат матча с "Локомотивом"
-
Все клубы АПЛ не поддержали идею проведения ЧМ каждые 2 года
-
Стало известно, сколько денег сможет потратить "Барселона" на усиления в январе
-
"Реал" может подписать Мбаппе уже в январе
Лента новостей
-
"Реал" определился с заменой для Иско
-
"Арсенал" и "Фиорентина" поборются за лучшего бомбардира "Сассуоло"
-
6:0 над Кипром - самая круная победа России в отборе ЧМ за последние 56 лет
-
Карпин прокомментировал победу над Кипром
-
Смолов вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
-
Сборная Украины сыграла вничью с Болгарией в товарищеском матче
-
Четыре клуба ведут борьбу за Джордана Ларссона
-
Хави хочет видеть в "Барселоне" двух игроков сборной Испании
-
Швеция неожиданно проиграла Грузии, Северная Македония разгромила Армению
-
1
Россия разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022
-
Шевченко назвал "Дженоа" две главные трансферные цели на зиму
-
2
Тренер Аргентины высказался о готовности Месси к матчу с Уругваем
-
УЕФА отреагировал на требования "Галатасарая" пересмотреть результат матча с "Локомотивом"
-
Все клубы АПЛ не поддержали идею проведения ЧМ каждые 2 года
-
Макманаман высказался о том, кто может стать новым тренером "Манчестер Юнайтед"
-
Клаудиньо избежал дополнительной дисквалификации и сыграет против ЦСКА
-
Агент вингера "Ньюкасла" высказался об интересе со стороны ЦСКА
-
Харри Кейн высказался о поражении в финале Евро-2020
-
Президент "Лацио" раскритиковал современную футбольную систему
-
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе форварда в "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14