Четыре клуба ведут борьбу за Джордана Ларссона

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Четыре клуба ведут борьбу за Джордана Ларссона Фото: инстаграм Джордана Ларссона

Форвард "Спартака" Джордан Ларссон привлек к себе внимание европейских клубов.

Как сообщает AS, борьбу за 24-летнего шведа ведут "Боруссия" Дортмунд, "Вест Хэм", "Милан" и "Селтик".

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов расстаться с игроком зимой за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Ларссона один забитый гол в 16 играх.

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