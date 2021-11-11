Сборная Украины сыграла вничью с Болгарией в товарищеском матче
Фото: УАФ
В рамках товарищеской игры сборная Украины сыграла вничью с Болгарией.
Напомним, что 16 ноября Украина проведет решающую игру квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
Украина - Болгария 1:1
Голы: Кирилов, 35 - 0:1, Степаненко, 79 - 1:1
Украина: Бущан (Ризнык, 46), Матвиенко, Кривцов, Соболь (Коваленко, 68), Тымчик, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновский (Гармаш, 79), Зинченко, Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46), Зубков (Цыганков, 61).
Болгария: Михайлов (Вуцов, 46), Велковски, Димитров, Христов, Йорданов (Турицов, 15), Неделев, Цонев Б. (Костадинов, 69), Цонев Р. (Чочев, 61), Кирилов, Десподов (Янков, 69), Илиев А.
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