Фото: инстаграм сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Кипром (6:0).

"В первом тайме игра не понравилась, 10 минут - окей, а потом 35 минут - не понравились. Есть ли понимание, почему первый тайм получился таким? Быстро забили, почувствовали, что будет легко, стали мяч передерживать. Не скажу, что у наших ворот были моменты, однако было напряжение. Во втором тайме после второго гола почувствовали уверенность.

Ошибки Миранчука? Ему не хватает игровой практики, тонус потерян, были неправильные решения в первом тайме. Джикия? Он и сегодня был готов, просто решил поберечь перед Хорватией.

После третьего гола стал думать об игре против Хорватии", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

Напомним, что матч с Хорватией состоится 14 ноября.

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