"Реал" определился с заменой для Иско
Фото: инстаграм Браима
"Реал" готовится к уходу хавбека Иско из клуба.
Как сообщает Fichajes, "сливочные" планируют заменить испанца в команде Браимом Диасом, который находится в аренде в "Милане".
В текущем сезоне на счету Диаса четыре гола и два ассиста в 11 играх.
Браим Диас присоединился к "Реалу" в 2019 году, однако уже второй сезон кряду проводит в "Милане".
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|20
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|20
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|20
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|Леганес
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