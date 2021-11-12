"Реал" определился с заменой для Иско

Теги реал мадридискобраим диасмилан

"Реал" определился с заменой для Иско Фото: инстаграм Браима

"Реал" готовится к уходу хавбека Иско из клуба.

Как сообщает Fichajes, "сливочные" планируют заменить испанца в команде Браимом Диасом, который находится в аренде в "Милане".

В текущем сезоне на счету Диаса четыре гола и два ассиста в 11 играх.

Браим Диас присоединился к "Реалу" в 2019 году, однако уже второй сезон кряду проводит в "Милане".

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