Канделаки отреагировала на разгромную победу России над Кипром
Фото: твиттер УЕФА
Заместитель гендиректора "Газпром-Медиа" Тина Канделаки прокомментировала победу России над Кипром (6:0) в игре отбора ЧМ-2022.
"Сборная России беззлобно, по-товарищески растоптала киприотов 6:0, хотя первый тайм проходил в фирменном стиле "три очка - игра не очень". А во втором тайме снаряд - уж не Карпиным ли в перерыве пущенный? - попал в трюм с голами нашей команды, и кипрский корабль немедленно пошел ко дну.
Спасибо за отличные эмоции. Это было эффектно, красиво и отчасти неожиданно", - написала Канделаки в телеграме.
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|4
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|9
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|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
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|10
|4
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|9
|9
|5
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|6
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|30
|2
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|Чехия
|10
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|4
|Норвегия
|10
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|10
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|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
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|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
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|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
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|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
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|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
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|10
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|3
|Албания
|10
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|4
|Израиль
|10
|12
|5
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|10
|11
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|10
|0
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|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
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|Исландия
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|Хорватия
|10
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|3
|Украина
|10
|17
|4
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|10
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|10
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