Канделаки отреагировала на разгромную победу России над Кипром

Фото: твиттер УЕФА

Заместитель гендиректора "Газпром-Медиа" Тина Канделаки прокомментировала победу России над Кипром (6:0) в игре отбора ЧМ-2022.

"Сборная России беззлобно, по-товарищески растоптала киприотов 6:0, хотя первый тайм проходил в фирменном стиле "три очка - игра не очень". А во втором тайме снаряд - уж не Карпиным ли в перерыве пущенный? - попал в трюм с голами нашей команды, и кипрский корабль немедленно пошел ко дну.

Спасибо за отличные эмоции. Это было эффектно, красиво и отчасти неожиданно", - написала Канделаки в телеграме.

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