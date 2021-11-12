Португалия не смогла обыграть Ирландию, Испания одолела Грецию, Германия забила 9 голов Лихтенштейну

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Португалия не смогла обыграть Ирландию, Испания одолела Грецию, Германия забила 9 голов ЛихтенштейнуФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022.

Ирландия - Португалия 0:0

Ирландия: Базуну, Стивенс (Макклейн, 78), Даффи, Иган, Доэрти, Макгрэт (Ида, 61), Хендрик (Хурихэйн, 79), Огбене (Кин, 90), Каллен, Коулмэн, Робинсон.

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Диогу Далот, Пепе, Матеуш Нунеш (Моутинью, 57), Данилу Перейра, Пальинья, Бруну Фернандеш (Саншеш, 75), Гедеш (Рафаэл Леау, 56; Фонте, 83), Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Роналду.

Удаление: Пепе (81).


Греция - Испания 0:1

Гол: Сарабия (пен), 26 - 0:1

Греция: Влаходимос, Цимикас, Гутас, Яннулис (Лимниос, 67), Андруцос, Бухалакис (Пелкас, 78), Манталос, Масурас (Цолис, 46), Сиопис, Цавелас, Павлидис (Дувикас, 46).

Испания: Унаи Симон, Гайя, Карвахаль, Лапорт, Мартинес (Аспиликуэта, 89), Гави (Бускетс, 65), Родри, Коке, Сарабия (Ольмо, 57), Мората (Форнальс, 65), де Томас (Родриго, 57).       


Германия - Лихтенштейн 9:0

Голы: Гюндоган (пен), 11 - 1:0, Кауфманн (аг), 20 - 2:0, Сане, 22 - 3:0, Ройс, 23 - 4:0, Сане, 49 - 5:0, Мюллер, 76 - 6:0, Баку, 80 - 7:0, Мюллер, 86 - 8:0, Геппель (аг), 89 - 9:0

Германия: Нойер, Рюдигер, Керер (Гинтер, 72), Гюнтер, Баку, Сане (Фолланд, 64), Гюндоган (Арнольд, 64), Ройс, Горетцка (Нойхаус, 46), Мюллер, Хофманн (Нмеча, 46).

Лихтенштейн: Бюхель, Кауфманн, Хофер, Малин, Геппель, Зеле (Бюхель, 84), Вольфингер (Брэндле, 83), Хаслер, Фроммельт, Саланович (Грюненфельдер, 69), Фрик (Вольфингер, 29; Майер, 69).

Удаление: Хофер (9).

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