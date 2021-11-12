Разгромные победы России, Хорватии и Германии, осечки Португалии и Швеции: все результаты отбора ЧМ-2022 11 ноября

Теги россияхорватиягерманияпортугалияшвецияиспания

Разгромные победы России, Хорватии и Германии, осечки Португалии и Швеции: все результаты отбора ЧМ-2022 11 ноябряФото: сайт РФС

Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022, которые прошли в четверг, 11 ноября.

Группа А

Ирландия - Португалия 0:0

Азербайджан - Люксембург 1:3
Голы: Родригеш, 67 - 0:1, Тилль, 78 - 0:2, Салахлы, 82 - 1:2, Родригеш, 90 - 1:3

Турнирное положение: Португалия (17), Сербия (17), Люксембург (9), Ирландия (6), Азербайджан (1).


Группа В

Греция - Испания 0:1
Гол: Сарабия (пен), 26 - 0:1

Грузия - Швеция 2:0
Голы: Кварацхелия, 61 - 1:0, Кварацхелия, 77 - 2:0

Турнирное положение: Испания (16), Швеция (15), Греция (9), Грузия (7), Косово (4).


Группа Н

Россия - Кипр 6:0
Голы: Ерохин, 4 - 1:0, Смолов, 55 - 2:0, Мостовой, 56 - 3:0, Сутормин, 62 - 4:0, Заболотный, 81 - 5:0, Ерохин, 87 - 6:0

Мальта - Хорватия 1:7
Голы: Перишич, 6 - 0:1, Чалета-Цар, 22 - 0:2, Брозович (аг), 31 - 1:2, Пашалич, 39 - 1:3, Модрич, 45 - 1:4, Маер, 47 - 1:5, Крамарич, 53 - 1:6, Маер, 64 - 1:7

Словакия - Словения 2:2
Голы: Зайц, 18 - 0:1, Дуда (пен), 58 - 1:1, Мевля, 62 - 1:2, Стрелец, 74 - 2:2

Турнирное положение: Россия (22), Хорватия (20), Словакия (11), Словения (11), Мальта (5), Кипр (5).


Группа J

Германия - Лихтенштейн 9:0
Голы: Гюндоган (пен), 11 - 1:0, Кауфманн (аг), 20 - 2:0, Сане, 22 - 3:0, Ройс, 23 - 4:0, Сане, 49 - 5:0, Мюллер, 76 - 6:0, Баку, 80 - 7:0, Мюллер, 86 - 8:0, Геппель (аг), 89 - 9:0

Армения - Северная Македония 0:5
Голы: Трайковски, 22 - 0:1, Барди, 36 - 0:2, Барди (пен), 66 - 0:3, Ристовски, 79 - 0:4, Барди (пен), 90 - 0:5

Румыния - Исландия 0:0

Турнирное положение: Германия (24), Северная Македония (15), Румыния (14), Армения (12), Исландия (9), Лихтенштейн (1).

Читайте также: Россия разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 11 ноября

Главные новости дня: 11 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов