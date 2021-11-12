Разгромные победы России, Хорватии и Германии, осечки Португалии и Швеции: все результаты отбора ЧМ-2022 11 ноября
Фото: сайт РФС
Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022, которые прошли в четверг, 11 ноября.
Группа А
Ирландия - Португалия 0:0
Азербайджан - Люксембург 1:3
Голы: Родригеш, 67 - 0:1, Тилль, 78 - 0:2, Салахлы, 82 - 1:2, Родригеш, 90 - 1:3
Турнирное положение: Португалия (17), Сербия (17), Люксембург (9), Ирландия (6), Азербайджан (1).
Группа В
Греция - Испания 0:1
Гол: Сарабия (пен), 26 - 0:1
Грузия - Швеция 2:0
Голы: Кварацхелия, 61 - 1:0, Кварацхелия, 77 - 2:0
Турнирное положение: Испания (16), Швеция (15), Греция (9), Грузия (7), Косово (4).
Группа Н
Россия - Кипр 6:0
Голы: Ерохин, 4 - 1:0, Смолов, 55 - 2:0, Мостовой, 56 - 3:0, Сутормин, 62 - 4:0, Заболотный, 81 - 5:0, Ерохин, 87 - 6:0
Мальта - Хорватия 1:7
Голы: Перишич, 6 - 0:1, Чалета-Цар, 22 - 0:2, Брозович (аг), 31 - 1:2, Пашалич, 39 - 1:3, Модрич, 45 - 1:4, Маер, 47 - 1:5, Крамарич, 53 - 1:6, Маер, 64 - 1:7
Словакия - Словения 2:2
Голы: Зайц, 18 - 0:1, Дуда (пен), 58 - 1:1, Мевля, 62 - 1:2, Стрелец, 74 - 2:2
Турнирное положение: Россия (22), Хорватия (20), Словакия (11), Словения (11), Мальта (5), Кипр (5).
Группа J
Германия - Лихтенштейн 9:0
Голы: Гюндоган (пен), 11 - 1:0, Кауфманн (аг), 20 - 2:0, Сане, 22 - 3:0, Ройс, 23 - 4:0, Сане, 49 - 5:0, Мюллер, 76 - 6:0, Баку, 80 - 7:0, Мюллер, 86 - 8:0, Геппель (аг), 89 - 9:0
Армения - Северная Македония 0:5
Голы: Трайковски, 22 - 0:1, Барди, 36 - 0:2, Барди (пен), 66 - 0:3, Ристовски, 79 - 0:4, Барди (пен), 90 - 0:5
Румыния - Исландия 0:0
Турнирное положение: Германия (24), Северная Македония (15), Румыния (14), Армения (12), Исландия (9), Лихтенштейн (1).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3